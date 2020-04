Coronavirus, resta invariato il numero dei tamponi positivi: fermi a 269

Sono stati 131 i tamponi effettuati dalla mattinata di ieri e nessun positivo in più: il numero resta fermo a 269. Questo il dato fornito dall’Asrem nel consueto aggiornamento del mattino. In totale il numero dei tamponi sale a 3213. Restano 20 le persone a malattie infettive e 4 quelle in terapia intensiva. Per quel che riguarda i pazienti positivi isolati gli asintomatici a domicilio sono 178, 27 quelli dimessi (Po) e 17 i pazienti guariti. Fermo a 16 il numero dei pazienti positivi deceduti. L’invito alla cittadinanza molisana, anche in queste ore, resta invariato: quello di uscire dalla propria abitazione solo in casi di stretta necessità.