Coronavirus, quarta vittima in Molise: è un’anziana di 84 anni di Monteroduni

CAMPOBASSO. E’ un’anziana di 82 anni di Monteroduni la quarta vittima in Molise a causa del Coronavirus. La donna, la sera dello scorso 18 marzo, era stata trasportata al Pronto Soccorso di Isernia lamentando una polomonite. In seguito, è stata trasferita al reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Questa mattina, venerdì 20 marzo, il suo quadro clinico è peggiorato fino a provocarne il decesso che si aggiunge ai due anziani di Termoli (di cui uno sottoposto a tampone post-mortem per accertare la positività al Coronavirus come poi è avvenuto) e alla 84enne di Campobasso.