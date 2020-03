Coronavirus, proseguono i controlli su autocertificazioni e locali

CAMPOBASSO. Non è semplice in questi giorni prendere pienamente coscienza delle misure imposte dal Decreto governativo del 9 marzo, ma anche questa mattina, sabato 14 marzo, sono stati numerosi i controlli a Campobasso da parte della Polizia Locale, in ausilio con le Forze dell’Ordine, sugli automobilisti in transito con regolare autocertificazione per spostamenti (lavoro, salute e necessità) e sulle normative e orari che i locali sono tenuti a rispettare. Tante le informazioni chieste ai Vigili Urbani, ai militari dell’Arma e agli agenti di Polizia, ma la cittadinanza si è dimostrata per lo più disciplinata.