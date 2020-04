Coronavirus, proclamato lo sciopero nel commercio

La CdLT del Molise e la Filcams Cgil Molise proclama lo sciopero nei giorni festivi 12,13,17,19,25 Aprile 2020 e per il 1 Maggio 2020.

La CdLT del Molise e la Filcams Cgil Molise dopo aver cercato un dialogo e la condivisione con la Regione Molise e in particolare con l’Assessorato competente, in merito alle problematiche inerenti la tutela e la salute dei lavoratori e delle lavoratrici del settore Commercio messi a dura prova con turni lunghi e aperture selvagge; dopo aver informato e ampiamente documentato le ragioni per la richiesta della chiusura delle domeniche nel settore commercio; avendo acquisito la condivisione informale già dieci giorni orsono dell’assessore Cotugno di tutte le nostre ragioni ma constatando che l’impegno a discutere un’ordinanza di chiusura per le domeniche dei supermercati e ipermercati, ad oggi ancora non viene concretizzato proclama lo sciopero nel settore commercio per i giorni festivi 12,13,17,19,25 Aprile 2020 e per il 1 Maggio 2020.

Tale decisione avviene, in primis per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici del settore commercio ma, la nostra richiesta di regolamentare la chiusura delle domeniche e dei festivi di tutti settori del commercio e, in particolare, quello della vendita di alimenti, viene argomentata,nello specifico, dai seguenti punti: