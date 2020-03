Coronavirus, primo caso a Toro, il sindaco: “Era in quarantena”

“Cari concittadini, – scrive il sindaco di Toro Roberto Quercio – come ampiamente prevedibile, vista la velocità di diffusione, anche Toro ha un primo caso di positività al covid-19. I familiari sono giustamente preoccupati per le condizioni di salute della persona colpita dal virus, e pertanto mi permetto di fare (e credo di interpretare il pensiero di tutta la popolazione torese) i migliori auguri di pronta guarigione alla persona e una vicinanza particolare a tutta la famiglia. Un forte abbraccio a voi, ci sentiamo presto, siamo a vostra disposizione. Voglio inoltre rassicurare tutta la comunità, perché la persona risultata positiva e la sua famiglia hanno seguito fino ad ora tutte le procedure e quanto previsto dalle leggi, non venendo a contatto con nessuno, osservando quarantena nella propria abitazione. La situazione cittadina viene costantemente monitorata sia dall’amministrazione comunale che dalle forze dell’ordine, con cui collaboriamo costantemente. Non mi stancherò mai di rimarcare quanto sia importante che tutti noi osserviamo alla lettera quanto ci viene imposto dalle leggi e dettato dalle buone norme igieniche. Ancora mi arrivano segnalazioni di gente che senza motivo urgente si trova in piazza e di un fantomatico luogo di ritrovo per ragazzi che attenzioniamo, insieme ai Carabinieri. Ringrazio tutta la comunità per il comportamento serio, responsabile, civile, encomiabile. Sono certo che tutti insieme, ce la possiamo fare e colgo l’occasione per dirvi che l’amministrazione comunale è al vostro fianco, per qualsiasi esigenza. Continuiamo a lottare insieme, restando a casa!

Un abbraccio a tutti voi.”