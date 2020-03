La sanità pubblica molisana si sta attrezzando in queste ore ad un possibile acuirsi dell’emergenza, ovvero alla possibilità che a Campobasso non ci siano più posti letto per gli affetti da Coronavirus. Per questo a Isernia si sta allestendo, proprio in queste ore, un settore dedicato dell’ospedale con sette posti letto per Coronavirus. Un settore completamente isolato dal resto del Ferdinando Veneziale.