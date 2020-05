Coronavirus, positivo un cittadino di Gambatesa: oggi processati 262 tamponi

Si tratta del primo caso nel comune fortorino. Invariato il numero dei ricoverati

Covid-19: nella giornata odierna sono stati processati 262 tamponi: 240 tamponi per la ricerca del virus e 22 di controlli. Un positivo a Gambatesa. Due invece le persone guarite: uno di Campobasso e uno di Cercemaggiore. Venendo a qualche numero dunque gli attualmente positivi scendono a 162; invariato anche il numero dei ricoverati: 3 a malattie infettive e 2 in terapia intensiva. 157 gli asintomatici a domicilio. Salgono a 230 invece i guariti e resta a 22 il numero dei deceduti. 275 i soggetti in isolamento.