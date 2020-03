Coronavirus: positivo anche l’attaccante originario di Campobasso, Patrick Cutrone

FIRENZE. Si allarga il contagio nella formazione viola. Gli ultimi ad essere contagiati dal Covid-19 sono stati il capitano German Pezzella e l’attaccante di orgini campobassane, Patrick Cutrone. La Fiorentina infatti, fa sapere che in presenza di alcuni sintomi i due calciatori sono stati sottoposti a tampone così come uno dei fisioterapisti viola, Stefano Dainelli. Sono comunque tutti in buone condizioni di salute nelle lore case a Firenze. La squadra e il club sono ovviamente in autoisolamento già da ieri, venerdì 13 marzo. Con Cutrone e Pezzella il numero di giocatori di A positivi al coronavirus salgono a 9.