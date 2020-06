Coronavirus, positivo al tampone un cittadino rientrato da fuori regione

Continua ad essere vuoto il reparto di malattie infettive: 2 le persone in terapia intensiva

Coronavirus: nella giornata odierna sono stati processati 186 tamponi per la ricerca del virus e 14 di controllo per un totale di 200 tamponi: una persona è risultata positiva. È un cittadino di Macchiagodena tornato da fuori regione. Da registrare anche un guarito di Campolieto. Dunque attualmente positivi restano invariati e fermi a 120. Nessuno in malattie infettive e due le persone in terapia intensiva. 118 gli aintomatici a domicilio; 277 quelli guariti e 168 quelli in isolamento. Fermo a 23 il numero dei pazienti deceduti.