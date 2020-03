Coronavirus, positivi anche i due familiari della 60enne di Montenero

Per tutti e tre si attendono i risultati dei test che saranno compiuti dallo Spallanzani di Roma. Intanto dal Comune si allerta la protezione civile

Sono risultati positivi al primo test compiuto nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso anche il marito e una familiare della donna di 60 anni di Montenero che ieri, 2 marzo, è stata trasportata all’ospedale del capoluogo con i sintomi del Coronavirus (qui la notizia). Anche per loro, come per la 60enne il riscontro definitivo arriverà dai risultati del test che verrà compiuto allo Spallanzani di Roma. Dal Comune di Montenero, alla luce dei nuovi casi, sta per essere allertata la Protezione Civile.