Coronavirus, parla il fratello della ragazza: «Tutti si sono comportati alla perfezione»

La giovane termolese è risultata negativa al test e presto potrà lasciare il Cardarelli

TERMOLI. «Ringraziamo l’ospedale di Termoli e il Cardarelli per aver rispettato perfettamente il protocollo e lo Spallanzani per la rapidità nella risposta al test». Lo scrive sui social il fratello della ragazza di Termoli su cui il test per la rilevazione del Coronavirus è risultato negativo dopo il ricovero di ieri, mercoledì 5 febbraio, in isolamento nel reparto di Malattie infettive della struttura campobassana. «Tutto si è svolto secondo le regole. Lei – scrive ancora – è stata trasportata dal 118 e i miei genitori hanno seguito l’ambulanza e sono entrati in pronto soccorso solo dopo che gli erano state consegnate mascherine protettive e guanti. Noi sapevamo benissimo che i rischi di aver contratto il coronavirus erano bassissimi, in quanto lei non era ripartita da Pechino ma da Taipei – racconta – dove era stata per una settimana prima di partire. Visti comunque i sintomi e l’allarmismo che c’è stato in questi giorni sulla questione Coronavirus, abbiamo voluto agire prontamente per interesse suo, nostro e di tutta la comunità. Tutti i controlli precedenti erano già stati effettuati sia all’aeroporto di Taipei sia a Fiumicino ma, sapendo della possibilità di diversi giorni di incubazione, su consiglio di professionisti, abbiamo voluto scongiurare ogni dubbio. Questo per dire che tutti, dall’aeroporto agli ospedali, si sono comportati alla perfezione rispettando le corrette norme sanitarie. Bella per tutti», conclude con un’espressione comune giovanile che esprime una gioia più che mai comprensibile.