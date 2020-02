Coronavirus, panico a Isernia per un bambino trasportato a Roma: solo bronchite

Duplice allarme Coronavirus anche in provincia di Isernia ma si tratta, in entrambi i casi di notizie infondate. A Isernia, il trasferimento di un piccolo paziente al Bambin Gesù di Roma ha provocato il panico, ma era solo una sindrome respiratoria. Una banale bronchite. Stesso discorso per Pozzilli dove il sindaco ha comunicato che su whatsapp stava girando la registrazione vocale di una studentessa universitaria di fuori regione che avrebbe lasciato intendere che alla Neuromed ci sarebbe stato un caso sospetto di paziente affetto da possibile “Coronavirus”. Stefania Passarelli ha sentito la direzione Neuromed che ha smentito categoricamente quanto dichiarato dalla fantomatica studentessa e la stessa Neuromed sta informando l’autorità competente per il procurato allarme. Intanto sempre a Pozzilli, ma questa volta per per l’Unilever, il direttore sanitario della Asl Caserta ha chiesto la massima attenzione in seguito al contagio di un dipendente della Unilever di Casalpusterlengo, in considerazione degli spostamenti frequenti tra i dipendenti nella rete degli stabilimenti in Italia. Vista la vicinanza territoriale allo stabilimento di Pozzilli, i direttori dei distretti sanitari casertani hanno l’obbligo di allertare i medici al fine di prestare massima attenzione per i casi di pazienti febbrili e attivare tutte le procedure previste.