Coronavirus: nuovo positivo nel cluster venezuelano

Si tratta di un campobassano: nessun guarito, 215 i tamponi processati

Coronavirus: dopo appena un giorno di “Molise Covid free”, il bollettino fa registrare un nuovo positivo. Sono 215 i tamponi processati e tra questi, come anticipato, 1 è risultato positivo. Si tratta di un campobassano riconducibile al cluster venezuelano. Dunque sale a 26 il numero delle persone attualmente positive. Al Cardarelli è attualmente ricoverato un solo paziente nel reparto di malattie infettive. Fermo a 421 il numero dei guariti e a 23 quello delle persone decedute. Sono attualmente 67 le persone in isolamento e 137 quelle in sorveglianza. 26.232 i tamponi sino ad oggi effettuati.