Coronavirus, nuovo cluster a Campobasso (9 positivi): un ricovero e un dimesso

Zero i decessi. Effettuati 496 tamponi: 19 persone guarite

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna dell’Asrem non fa registrare decessi. Un paziente di Venafro è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Dallo stesso reparto è stata però dimessa una paziente di Riccia. 496 i tamponi effettuati nella giornata odierna. 11 i positivi (9 a Campobasso, 1 a Termoli e 1 a Venafro). 166 i casi attualmente positivi in regione e 2.471 i soggetti attualmente in isolamento. 15 i pazienti al Cardarelli, 11 nel reparto di malattie infettive e 4 in quello di terapia intensiva. 19 le persone guarite.

I positivi registrati nella giornata odierna

Campobasso 9

Termoli1

Venafro 1