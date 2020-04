Coronavirus, nuovo bollettino: 159 le persone positive (LA TABELLA CON TUTTI I DATI)

È stato aggiornato questa sera alle 18 il bollettino Asrem (IN BASSO LA TABELLA CON I DATI AGGIORNATI): 159 le persone risultate positive al tampone. 981 invece i tamponi negativi. 23, al momento, le persone a malattie infettive e 6 quelle in terapia intensiva, 2 in quella sub intensiva. 92 gli asintomatici a domicilio e 3 i pazienti guariti. L’invito alle famiglie molisane è quello di restare nelle proprie abitazioni e muoversi solo per motivi strettamente necessari.