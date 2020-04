Coronavirus, nuove ordinanze restrittive per Agnone, Pozzilli e Venafro

Il presidente della Regione ha disposto nuove ordinanze restrittive per alcuni comuni molisani. Per quanto riguarda Agnone l’Asrem ha disposto la quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con i soggetti risultati positivi al Covid 19 a seguito dell’effettuazione dei tamponi tra gli ospiti e gli operatori della casa di riposo “Tavola Osca” di Agnone. Inoltre a tutti i cittadini è fatto obbligo di dotarsi di mascherine per l’uscita, dove previsto dalle norme.

Obbligo di mascherina anche per i comuni di Pozzilli e Venafro.