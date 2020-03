Coronavirus, non si registrano nuovi casi a Montenero

Ad oggi non si registrano ulteriori novità oltre ai primi casi già noti, sia sul numero dei contagi da Covid-19 e sia sul numero delle persone in isolamento a Montenero di Bisaccia.

Domani, sabato 7 marzo, sarà effettuata la sanificazione di tutti gli edifici scolastici monteneresi (comprese le scuole materne), del Municipio, dell’Ufficio Agricolo di Zona, del Mercato Coperto, del locale ufficio del Centro per l’Impiego, del Comando di Polizia Municipale, della Biblioteca Comunale e della Sala Multimediale.

“Prima di avere un quadro più certo della situazione -ha fatto sapere il sindaco Travaglini- attendiamo prudentemente i giorni necessari agli operatori sanitari per dichiarare fuori pericolo anche le persone attualmente in stato di quarantena”.