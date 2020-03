Coronavirus: non positivo l’ortopedico in servizio al San Timoteo

Tampone negativo per Pino Gagliardi, isernino, primario di ortopedia in servizio al San Timoteo di Termoli. Dopo 24 ore da incubo, “recluso” in ospedale come decine di altri medici e infermieri, Gagliardi ha avuto il responso negativo al tampone per il Coronavirus ed ha così potuto far ritorno a casa, a Isernia, raggiungendo la sua famiglia.

In città si temeva per le sue condizioni di salute e tutti i suoi amici e conoscenti hanno tirato un sospiro di sollievo. Continuano, invece, a restare in quarantena i tre dottori della Guardia Medica di Isernia dove, domenica scorsa, ha lavorato una dottoressa di Roma risultata positiva al tampone. Hanno invano chiesto anche loro di essere sottoposti a tampone, ma l’Asrem ancora non ha dato direttive al riguardo, così i tre medici continuano a restare fuori servizio, mentre potrebbero essere più utili lavorando, se negativi al test. Polemiche anche per le riposte date agli utenti che domenica scorsa si sono recati alla Guardia Medica di Isernia. Come per i tre medici, quarantena e consiglio a restare chiusi in casa. Qualora arrivino febbre e tosse si procederà col tampone.