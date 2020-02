Coronavirus, «nessuna chiusura delle scuole dove non c’è l’emergenza»

La conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, dopo la riunione di questa mattina con i Governatori delle Regioni. Attesa nel pomeriggio l’ordinanza ufficiale

«Non si giustifica la chiusura delle attività scolastiche nelle regioni che non sono cluster, ossia che non hanno epicentri di epidemia». E’ quanto affermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa che è terminata da pochi minuti e che è stata trasmessa in diretta da Sky Tg24. Sotto la lente le misure che il governo nazionale ha intenzione di attuare su tutto il territorio, per evitare operati che siano diversi da regione a regione. Conte ha quindi riunito tutti i Governatori e ha di fatto suddiviso il territorio nazionale in tre zone: quella rossa, l’area circoscritta epicentro del Coronavirus, quella gialla, «un secondo livello che si estende alle aree circostanti che non hanno casi di contagio diretto e tutta la restante parte del territorio italiano – ha affermato Conte – dove non c’è motivo di adottare misure restrittive ma solo misure di cautela». L’ordinanza completa uscirà nel pomeriggio ma, di fatto, per i territori che non sono direttamente interessati dall’emergenza, come il caso del Molise, si possono escludere provvedimenti di chiusura delle scuole come, invece, era circolato attraverso tante fake news sui vari gruppi di WhatsApp. «E’ ipotizzabile, invece, pensare a una sospensione delle gite scolastiche», ha concluso Conte rimandando all’ordinanza ufficiale che sarà diramata nel pomeriggio. (foto tratte dal profilo instagram ufficiale di Giuseppe Conte).