Coronavirus, nessun nuovo positivo in Molise

Sono 77 i tamponi effettuati nella giornata odierna

Dopo i 5 positivi (cluster Campomarino) della serata di ieri (mercoledì 12 agosto) in Molise non si registrano nuovi casi di positività al Covid-19. Restano dunque 35 le persone attualmente positive (si tratta di soggetti asintomatici a domicilio). Restano dunque vuoti i reparti di malattie infettive e terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Anche nella giornata odierna non si registra però nessun guarito (si resta a 427). 23 le persone decedute. Sono invece 48 i soggetti in isolamento. 28.498 i tamponi sino ad ora effettuati.