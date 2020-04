Coronavirus, nessun nuovo contagio e calano anche i ricoveri: il Molise respira

E’ arrivato puntuale anche questa sera, lunedì 6 aprile, il bollettino ufficiale dell’Asrem. Nella giornata odierna il Molise non ha registrato nessun nuovo contagio da Coronavirus. 75 i tamponi processati in giornata, tutti negativi. “Proseguiamo con l’effettuazione di quanti più tamponi possibili” – ha commentato il direttore generale Oreste Florenzano.

Sono calati anche i ricoveri, passati dai 29 di stamattina, ai 27 di questa sera: 24 in malattie infettive, 4 in terapia intensiva e uno in sub intensiva.

Notizie certamente confortanti rispetto all’impennata degli ultimi giorni.