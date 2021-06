Coronavirus: nessun decesso, un ricovero e 2 dimessi. 3 i nuovi positivi, 13 i guariti

Effettuati 177 tamponi. Resta un solo paziente nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli

Coronavirus, anche il bollettino odierno diffuso dall’Asrem non fa registrare decessi. Una persona di Venafro è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive; reparto che invece hanno lasciato due pazienti di Campobasso e Bojano, dimessi nella giornata odierna. Venendo ai numeri, sono stati 177 i tamponi effettuati: 3 i nuovi positivi. 13 invece le persone guarite. Attualmente in Molise ci sono 110 casi positivi. 8 invece le persone ricoverate all’ospedale Cardarelli, 7 nel reparto di malattie infettive e 1 in terapia intensiva. Fermo a 491 il numero dei decessi in regione dall’inizio della pandemia. Sono invece 2.477 i soggetti che si trovano in isolamento.

Questi i positivi riscontrati nella giornata odierna:

Palata 2

Riccia 1