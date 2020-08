Coronavirus, nessun contagio per il secondo giorno di fila: il Cardarelli resta Covid free

Per il secondo giorno consecutivo in Molise non si registrano nuovi contagi, ma anche oggi sono stati processati pochi tamponi: 73 quelli effettuati in giornata, domenica 16 agosto, dall’esito dei quali non sono stati riscontrati casi di positività. Non ci sono guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi resta fermo a 35, mentre i totali da inizio emergenza sono sempre 487 su un totale di 28843 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Il Cardarelli resta Covid free, non essendoci ricoverati per virus.

I guariti sono fermi a 429, i decessi a 23.

In isolamento si trovano 43 cittadini, nessuno in sorveglianza.

Nella mappa regionale del contagio risultano sei centri con casi di positività: 23 a Campobasso, 5 a Campomarino, 3 a Isernia, 2 a Campolieto, 1 a Bojano e 1 a Ururi.