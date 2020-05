Coronavirus: nel pomeriggio 79 tamponi e nessun positivo

Tornano a salire in ricoverati in terapia intensiva: da registrare un altro paziente guarito

Coronavirus: questo pomeriggio sono stati processati 79 tamponi e non si registra nessun positivo. In totale, oggi, sono stati 235 i tamponi effettuati e due i positivi. Venendo a qualche dato adesso sono 228 le persone attualmente positive, 9 quelle ricoverate in malattie infettive e 2 in terapia intensiva. 217 gli asintomatici a domicilio, 130 i guariti e 22 le persone decedute. 437 i soggetti in isolamento e 6 quello in sorveglianza. Da registrare che un paziente (di etnia rom) è stato trasferito da malattie infettive a terapia intensiva. Attualmente i rom positivi sono 87; l’Asrem fa sapere che da fuori regione dopo l’allentamento delle misure sono 1200 le persone tornate che si sono segnalate.