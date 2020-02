Coronavirus, negativo il test sulla 17enne ricoverata a Vasto

La 17enne di Lanciano che nel pomeriggio di sabato era stata ricoverata a Vasto non è affetta da coronavirus ma da una normale influenza. È quanto venuto fuori dalle analisi effettuate presso il laboratorio di Pescara per scoprire l’eventuale positività al Covid 19. La ragazza era arrivata in pronto soccorso a Lanciano lamentando fosse e febbre e aveva affermato di essere proveniente da Padova, una delle zone dove si sono verificati i focolai di infezione. Immediatamente era stata trasferita in isolamento presso il reparto di malattie infettive del San Pio ma già i primi esami avevano scongiurato la presenza del virus. La conferma ufficiale nella tardissima serata di sabato quando sono arrivati i risultati delle analisi proprio per il Covid 19.