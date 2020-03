E’ risultato negativo il paziente ricoverato in Urologia presso il Cardarelli di Campobasso al test per il Coronavirus. Intorno all’ora di pranzo era scattato l’allarme con la chiusura del reparto. Subito al paziente che presentava dei sintomi è stato effettuato il test. Questo pomeriggio il responso che è stato negativo. Restano quindi 3 in Molise i contagiati da Coronavirus.