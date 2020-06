Coronavirus, negativa la nonnina 91enne di Riccia

La nonnina 91enne di Riccia (ma che attualmente vive a Campobasso), ricoverata lo scorso 21 giugno per una frattura al femore e poi risultata positiva al tampone per verificare la presenza o meno del Coronavirus, ha eseguito negli ultimi tre giorni dei tamponi, a seguito dei quali è risultata negativa. Per questo i familiari della nonnina, deducendo loro che si sia trattato di un falso positivo, rassicurano tutta la comunità di Riccia e i conoscenti della nonnina 91enne.