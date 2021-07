Coronavirus, muore 85enne di Montenero di Bisaccia. Effettuati 396 tamponi, nessun nuovo positivo

3 le persone attualmente ricoverate all’ospedale Cardarelli, 4 i guariti

Coronavirus: il bollettino Asrem della giornata odierna registra un nuovo decesso. Si tratta di una 85enne di Montenero di Bisaccia. La donna si trovava nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sale così a 492 il totale delle vittime in Molise a causa del Covid. 396 i tamponi effettuati, nessun positivo. Quattro invece le persone guarite (3 di Campobasso e una di Civitanova del Sannio). 3 i pazienti in ospedale, tutti nel reparto di malattie infettive. 65 invece i casi attualmente positivi in regione, mentre sono 2.536 i soggetti in isolamento.