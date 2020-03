Coronavirus, morta l’anziana ricoverata al Cardarelli

Non ce l’ha fatta la donna ricoverata al Cardarelli di Campobasso a inizio settimana e poi risultata positiva al Coronavirus. Nel frattempo, come ha annunciato attraverso i social il sindaco di Oratino (medico impegnato nel fronteggiare la pandemia) sale il numero delle persone che sono risultate positivi. Altri tamponi sono stati effettuati e dunque non è escluso che il numero in serata possa ulteriormente lievitare. Nel frattempo i vertici Asrem sono costantemente al lavoro per cercate di organizzare al meglio la macchina dei soccorsi per i prossimi giorni. Gli esperti infatti danno le prossime settimane come quelle durante le quali potrebbe essere raggiunto il picco dei contagi. Naturalmente l’invito a tutta la cittadinanza è sempre quello di restare a casa e spostarsi solo se necessario.