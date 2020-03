Michele, giovane molisano di 26 anni, lavora come operatore socio sanitario presso l’ospedale privato Sant’Ambrogio a Milano. Vive da solo e da oggi, 14 marzo, ha iniziato il suo lavoro in terapia intensiva accanto ai malati cronici di Covid-19. Un grande in bocca al lupo a lui e alla sua famiglia che lo sostiene da lontano.