Coronavirus, mascherine in Tnt realizzate ad Agnone

Coronavirus, ad Agnone alcune sarte hanno realizzato un centinaio di mascherine in Tnt, il tessuto non tessuto. L’idea è stata molto apprezzata dalla Asrem che dopo averle distribuite tra il personale sanitario, ha inviato ad Agnone una scorta di questo particolare tessuto per farne realizzarne anche altre. E novità importanti arrivano anche per quanto riguarda il Santissimo Rosario. Grande la soddisfazione del sindaco di Venafro, Alfredo Ricci, per le ultime notizie sulla riapertura dell’ospedale. Già da settimane – ha detto – se ne stava discutendo, d’intesa con il comitato, con la Regione e la Asrem: “Ora – ha commentato Ricci – l’ospedale di Venafro è importante per la salute non solo dei nostri cittadini, ma anche di quelli del resto della regione”. Intanto il consigliere regionale Antonio Tedeschi va oltre la riapertura del pronto soccorso e ringrazia il commissario Giustini per aver firmato un documento in cui condivide ufficialmente l’idea di dare seguito a un accordo di confine tra il Molise e la Campania, da inserire nel nuovo piano sanitario. Questa – ha commentato Tedeschi – potrebbe essere un’ottima soluzione che nel lungo termine consentirebbe all’ospedale di Venafro di tornare a essere punto di riferimento per migliaia di pazienti.