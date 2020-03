Coronavirus, lutto nazionale in tutta Italia

Alle 12 bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio

Oggi, martedì 31 marzo, alle ore 12.00, bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio osservato dai sindaci davanti al municipio in tutti i Comuni italiani, per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari e soprattutto per sentirci vicini, cosa non banale e tutt’altro che scontata, ma bensì determinate per comprendere che questo virus si sconfigge con il rispetto delle leggi e con la solidarietà che sappiamo donare gli uni agli altri.