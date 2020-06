Coronavirus, l’ultimo monitoraggio Iss. In Molise Rt scende a 0,48

L’epidemia di Coronavirus in Italia rimane “a bassa criticità” anche se con “possibile insorgenza di focolai” e “nuovi casi in quasi tutta la Penisola”. E’ sostanzialmente stabile il quadro fornito dall’ultimo monitoraggio di ministero della salute e Iss relativo alla settimana 1-7 giugno. I contagi ci sono “seppur in diminuzione” e “in alcune parti del paese la circolazione di SarsCov2 è ancora rilevante”. Insomma: “L’epidemia non è conclusa”.



Nessuna regione sopra l’1 di indice di trasmissione. Nel periodo di riferimento con data prelievo/diagnosi settimana dell’1-7 giugno (aggiornati al 9 giugno) confrontati con la settimana del 25-31 maggio, in testa con zero contagi resta la Basilicata mentre in coda c’è la Puglia con un Rt a 0,94 contro lo 0,78 della settimana precedente, seguita dal Lazio a 0,93 contro lo 0,75 della scorsa settimana e la Lombardia con lo 0,9 (0,91). Con pochi contagi anche la Calabria a 0,09. Ecco le Regioni italiane ed il relativo indice di contagio:

SETTIMANA 25-31/05 SETTIMANA 1-7/06 (in grossetto i dati della settimana dall’1 al 7 giugno)

Abruzzo, 0,76 0,7

Basilicata 0 0

Calabria 0,37 0.09

Campania 0,58 0,28

Emilia Romagna 0,58 0,75

Friuli Venezia Giulia 0,76 0,67

Lazio 0,75 0,93

Liguria 0,48 0,53

Lombardia 0,91 0,9

Marche 0,86 0,76

Molise 0,59 – 0,48

Provincia Autonoma di Bolzano 0,86 0,84

Provincia autonoma di Trento 0,86 0,65

Piemonte 0,58 0,54

Puglia 0,78 0,94

Sardegna 0,14 0,1

Sicilia 0,55 0,59

Toscana 0,72 0,68

Umbria 0,65 0,3

Valle d’Aosta 0,47 0,49

Veneto 0,61. 0,59