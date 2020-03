Coronavirus: le modalità per una corretta gestione dei rifiuti

In ottemperanza delle direttive impartite dal DPCM dell’8 Marzo 2020 e seguenti, la Smaltimenti Sud srl sta adottando tutte le misure previste relative all’emergenza sanitaria in corso (NELLA FOTO IN BASSO UNO SCHEMA ILLUSTRATIVO).

In quanto servizio di pubblica utilità, la raccolta dei rifiuti urbani è garantita ogni giorno e viene effettuata nel rispetto delle modalità previste dall’Istituto Superiore della Sanità che, con informativa del 13 Marzo 2020, ha definito, in caso di positività al virus o di quarantena, ed in caso di non positività e non quarantena, come raccogliere e gettare i rifiuti domestici. Qualora il Comune ritenga opportuno emanare ulteriori e specifiche direttive in merito alle modalità di conferimento e raccolta rifiuti, l’azienda si atterrà a quanto deciso a livello locale.

In merito agli altri servizi si rendo noto che le aperture dei Centri di Raccolta sono state rimodulate con riduzione dei giorni e degli orari di accesso; sono sospese le raccolte a domicilio di beni ingombranti essendo questo un servizio che prevede l’intervento congiunto di almeno due operatori; sono sospese le attività degli Ecosportelli informativi con possibilità di contatto ai numeri fissi e al Numero Verde aziendali per richieste indifferibili. Interventi di pulizia e sanificazione strade, ove previsto ed ove richiesto dall’Ente Appaltante, inoltre, vengono effettuati prevedendo l’utilizzo dei prodotti detergenti e con l’impiego di personale munito dei dispositivi di sicurezza necessari per l’intervento in esecuzione.

Infine, in ottemperanza al “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 Marzo 2020, in ossequio alle informazioni ricevute dalle Autorità di Sanità Pubblica, sono state messe in atto le seguenti azioni: obbligo di rimanere a casa per dipendenti ed operatori in stato febbrile, controlli all’ingresso della temperatura corporea, pulizia giornaliera e sanificazione periodica di ambienti, mezzi e dispostivi di lavoro, utilizzo di mascherine e guanti conformi.

Sollecitando tutti a fare la propria parte restando a casa, si ricordano i contatti aziendali, il numero fisso 0865.290645 ed il Numero Verde 800 199 708 (attivo solo dai numeri fissi) dal lunedì al venerdì ore 9/13 – 15/18 il sabato ore 9/12, e si invitano i cittadini, quelli in isolamento obbligatorio denunciato agli organi competenti, a contattarci per concordare servizi mirati a domicilio.