Coronavirus, le misure in favore del turismo valide anche in Molise

Sospensione versamenti tributari e contributivi fino al 30 aprile per agenzie di viaggio e turismo

Le misure varate dal governo in favore del turismo in seguito all’emergenza Coronavirus sono valide anche in Molise.

Sospensione dei versamenti previdenziali e contributivi per alberghi agenzie e tour operator di tutta Italia e possibilità per le agenzie di rimborsare i clienti con un voucher valido 1 anno

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI -Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali per agenzie di viaggio e turismo, tour operator e tutte le imprese turistico ricettive in tutta Italia (Codice Ateco 55: alberghi, affittacamere, agriturismi, campeggi, ecc).