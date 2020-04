Coronavirus, le iniziative del comune di Cantalupo

Il comune di Cantalupo nel Sannio, in questi giorni, come in tutta Italia, ha pubblicato l’avviso per le misure di sostegno alimentare. L’Ufficio dei servizi sociali individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico. Le istanze vanno presentate entro la giornata di domani 9 aprile 2020. I modelli di dichiarazione sostitutiva per accedere al fondo sono disponibili presso lo sportello dell’ufficio comunale oppure sul sito internet del comune: www.comune.cantalupo.is.it. Nei giorni scorsi, inoltre, è stata effettuata la consegna domiciliare delle mascherine, tuttavia, se qualcuno ne fosse ancora sprovvisto può contattare il comune. L’amministrazione comunale ringrazia i privati che hanno donato mascherine e prodotti igienizzanti. La scorsa settimana, il sindaco Achille Caranci, insieme a tutti i sindaci d’Italia e le Istituzioni nazionali, ha osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Coronavirus. Gianluca Caiazzo