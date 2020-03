Coronavirus: l’Associazione A.M.PA. attiva il servizio “#TeLoPortoIo”

Consegna di farmaci e alimenti a casa

Giorni di intenso lavoro per l’Associazione di volontariato A.M.PA. Protezione Civile di Bojano (CB) che si è attivata su tutti i fronti in occasione dell’emergenza Coronavirus.

Oltre alla solita attività operativa, ora è stato lanciato il servizio “#TeLoPortoIo” per consegna a domicilio dei farmaci e dei generi alimentari.

“È specificatamente dedicato a chi non può uscire di casa oppure ha età superiore ai 65 anni, è disabile, è un soggetto a rischio, non ha altri parenti che possano dare un supporto o altro ancora. – spiega Giuseppe Risi, Presidente dell’A.M.PA. Protezione Civile – In ogni caso, si tratta di un servizio di consegna totalmente gratuito per limitare al massimo gli spostamenti in questo periodo così delicato per l’intera Nazione. Ovviamente se la consegna dei medicinali e della spesa presso la propria abitazione non ha un costo, quello dovuto per effettuare gli acquisti è a carico di chi effettua l’ordine”.

Per usufruire di questo importante servizio svolto dall’Associazione di volontariato A.M.PA. Protezione Civile per la zona non solo di Bojano, ma anche dell’intera area matesina, basterà contattare il numero telefonico 0874 772893

La procedura prevista per il servizio “#TeLoPortoIo” semplicissima:

1 – si chiama il numero 0874 772893, si dirà di cosa si ha necessità – farmaco/i e/o spesa alimentare

2 – si concorderà quando i volontari dell’A.M.PA. possono passare per ritirare il denaro per la spesa o per il farmaco (più eventuale ricetta medica, se richiesta per l’acquisto del medicinale)

3 – dopo aver fatto l’acquisto richiesto dalla persona (SERVIZIO GRATUITO), i volontari dell’A.M.PA. consegneranno il tutto a domicilio, compreso l’eventuale resto del denaro consegnato (verrà dato anche lo scontrino che comprova l’importo della spesa effettuata).