Coronavirus, l’Asrem ha comunicato al Ministero il fabbisogno di medici specialisti

I dati: 39 tamponi in corso, 7 positivi, 149 in isolamento, 134 in sorveglianza

Prosegue l’azione di monitoraggio sul territorio. La situazione alle ore 20.30 di oggi giovedì 5 marzo 2020: 7 persone positive, 149 in isolamento precauzionale a domicilio, 134 in sorveglianza, 39 tamponi in corso. Intanto, in riscontro alla richiesta di informazione pervenuta dal Ministero della Salute, l’Asrem ha provveduto a comunicare il fabbisogno di medici specialisti, infermieri, operatori socio-sanitari derivante dall’emergenza Covid-19 in Molise. Questo, nel dettaglio, il fabbisogno di personale: (Medici specialisti) Anestesia e rianimazione 15, Malattie infettive e tropicali 10, Radiologia 10, Medicina d’urgenza 25, Malattie dell’apparato respiratorio 4, Malattie dell’apparato cardiocircolatorio 10, Medicina interna 15; (infermieri) 50; (operatori socio-sanitari) 80.