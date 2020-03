Coronavirus, l’appello (in dialetto) a stare a casa fa più effetto – Audio

Patrizia Civerra usando il tono caustico e severo di Cenza Pezzanera redarguisce tutti coloro che stanno prendendo sottogamba la serietà della situazione in cui ci troviamo. Siamo sotto mira di un nemico spietato un cecchino che colpisce senza essere farsi vedere. C’è gente che non riesce a compiere il sacrificio di rinunciare alla passeggiata quotidiana, all’aperitivo, ad incontrare gli amici e di fronte abbiamo medici ed infermieri che si stanno prodigando al massimo per arginare il propagarsi del virus che sta uccidendo migliaia di persone. “Steteve alla casa”! Raccomanda Patrizia Civerra un’attrice strordinaria capace di regalarci spensieratezza ed allegria con i suoi spettacoli che hanno il pregio di conservare e trasmettere l’ autenticità del nostro dialetto restituendo a tutti la certezza di essere membri di una comunità autenticamente solidale e obbediente delle regole. (V.T.)