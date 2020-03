Coronavirus, “La Vita in Diretta” al San Timoteo di Termoli

Dall’ospedale San Timoteo di Termoli è andato in onda questo pomeriggio, 6 marzo, un collegamento con la trasmissione pomeridiana di Rai Uno, “La vita in Diretta”. Termoli torna alla ribalta nazionale dopo la chiusura temporanea del Pronto soccorso in piena emergenza Coronavirus. Con un collegamento in diretta l’inviato ha aggiornato l’Italia su quello che è accaduto nelle ultime ore nella città bassomolisana. Il giornalista ha ricordato che attualmente ci sono 7 casi positivi in Molise e che tra i 72 tamponi effettuati solo su 34 è arrivata già risposta. Si attende l’esito dei restanti tamponi e il prossimo bollettino dell’Asrem.