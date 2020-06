Coronavirus, la Virtus Riccia tende una mano

di Agnese Genova

RICCIA. Gesti di solidarietà che in tempi di Coronavirus sono particolarmente apprezzati da chi li riceve. Tra le tante buone azioni che la comunità riccese ha registrato in quest’ultimo, difficile periodo, ce ne sono due, scaturite dall’Asd Accademia Virtus Riccia, degne di nota. Come tutti sappiamo le attività sportive sono state bruscamente interrotte dal diffondersi della pandemia, i campionati sospesi, le scarpette appese al chiodo, la stagione chiusa in anticipo, aspettative e traguardi svaniti. L’associazione ha ben pensato di rimborsare alle famiglie degli iscritti le ultime due mensilità. Non tutti lo fanno. Ma il momento, che ha causato anche una sfavorevole congiuntura economica, è stato propizio per far arrivare a sorpresa, nelle case di coloro che avevano saldato le quote, un piccolo rimborso. Inaspettato, per questo ancora più gradito. La giovane Scuola Calcio, nata la scorsa estate da una decina di soci (età media trent’anni) appassionati di pallone, si è costituita con l’intento di curare il settore giovanile del calcio, lo sport più amato e seguito. I tecnici seguono con passione e competenza i ragazzi delle cinque categorie, dai Primi calci agli Allievi. Oltre cento gli iscritti che in quest’anno di esordio hanno preso parte ai campionati provinciali. Riportando, tra l’altro, ottimi risultati agonistici. Giovanissimi ed Allievi primi in classifica. La vittoria, per loro, era dietro l’angolo. Ma il Covid -19 ha spazzato via sogni e previsioni. Lo stop forzato e poi l’idea di un gesto concreto di vicinanza. La sorpresa di chi si è visto restituire parte della quota, l’apprezzamento. E da parte di molti l’invito ad organizzare attività estive. Durante l’anno i ragazzi sono stati impegnati con gli allenamenti due giorni a settimana, per un totale di quattro ore. I più grandi nel campo sportivo comunale “G. Poce” mentre Primi calci e Piccoli amici si sono ritrovati nel Palazzetto P4 del centro fortorino. Il fine settimana, poi, si sono misurati sul rettangolo verde con gli avversari. “Oltre allo sport cerchiamo di insegnare agli iscritti educazione, valori, regole, rispetto, sacrificio. Una scuola di vita, prima che di calcio. Ci sforziamo per migliorare con loro, piccoli uomini alle prese con la fatica di crescere – ha spiegato Giuseppe Vassalotti, neo presidente dell’Asd Accademia Virtus Riccia- Ringrazio a tal proposito i tecnici, che si spendono con energia ed impegno, animati da entusiasmo, trasporto ed amore verso lo sport ed i piccoli. Nei confronti dei quali ci impegniamo ad essere genitori aggiuntivi. Offriamo ai ragazzi una possibilità, e anche l’opportunità di prendere parte a provini con squadre di categoria superiore” ha affermato Vassalotti, subentrato da qualche giorno alla guida della Virtus Riccia al posto del presidente uscente Nicola Moffa. Accademia capace di alzare lo sguardo oltre i campi di calcio e vedere, in questi mesi, gente in affanno. Cittadini provati dall’emergenza sanitaria e alle prese con quella economica. Dolorosa, che segna e ti mette con le spalle al muro. Ecco dunque un’altra buona azione. La società sportiva ha deciso di andare in soccorso di una decina di famiglie in difficoltà donando dei buoni spesa. Un gesto di aiuto, una mano tesa, assistenza preziosa come un’oasi in un deserto. Lo sport che sposa la solidarietà.