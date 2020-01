Coronavirus, la ragazza molisana resta a Wuhan

Lucia Tartaglia, la giovane ragazza molisana di Frosolone, ha rifiutato il rimpatrio, decidendo di restare in Cina. “Per quanto mi riguarda – afferma – ho deciso di non tornare in Italia perché il mio ragazzo è qui e quindi ho preferito restare insieme a lui in questo momento. Quando le cose si saranno calmate tornerò in Italia”.

Intanto è pronto il ritorno dei cinquanta italiani che si trovano a Wuhan, la città cinese epicentro dell’epidemia da Corona virus. La Farnesina ha messo a punto un apposito piano: i connazionali saranno portati via nelle prossime ore con uno volo aereo speciale e poi dovranno restare in quarantena, probabilmente limitata a due settimane, in una struttura protetta.