Coronavirus, la Pro loco di Lupara dona tutti i suoi soldi all’Asrem

LUPARA. In questi giorni di emergenza per il Coronavirus, ai numerosi gesti di generosità nei confronti del mondo sanitario impegnato in prima linea per combatterla, si aggiunge quello della Pro loco di Lupara. Il presidente, Emanuele Lagatta, in un messaggio inviato alla nostra redazione, ha annunciato «di aver donato tutti i nostri soldi all’Asrem. La Pro loco di Lupara – ha raccontato – si è sciolta a settembre con l’intenzione di attendere che finissero i lavori della nuova area parco giochi e donare tutti i proventi per l’acquisto di giochi per bambini. Vista però la gravità di quest’emergenza, abbiamo deciso di donarli tutti all’Asrem». Un’altra goccia nel mare della generosità di cui potranno beneficiare tutti in questo momento per combattere e vincere questa emergenza sanitaria che ha stravolto la routine quotidiana di ogni persona.