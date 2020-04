Coronavirus, la Polizia utilizza anche i droni per controllare il territorio (IL VIDEO)

Continuano senza sosta a Campobasso i controlli da parte delle forze dell’ordine per far rispettare le regole dettate dal Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La Polizia di Stato di Campobasso, oltre che con i consueti mezzi si sta avvalendo anche di droni per controllare il territorio e, appunto il rispetto delle regole. Proprio questo pomeriggio un drone si è alzato in pieno centro ed ha “fotografato” dall’alto la situazione nel cuore del capoluogo di regione.