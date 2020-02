Coronavirus, la paura di una mamma: «Perché non bloccate le gite?»

La donna termolese: «Mia figlia dovrebbe partire per Oxford il prossimo 8 marzo, non sarebbe il caso di spostare la gita di qualche mese?»

La precisazione è d’obbligo: non c’è nessuna volontà di fare allarmismo in un momento in cui facile è scatenare la paura. Quella di Donatina Pietroniro, però, mamma di una figlia che frequenta una scuola superiore di Termoli è una preoccupazione più che giustificata visto l’evolversi del Coronavirus anche sul territorio italiano e la notizia della seconda vittima nel Nord. E così Donatina ha deciso di lanciare quello che, di fatto, è una sorta di appello alla scuola che è comparso anche su Facebook tramite un post pubblicato sul gruppo “Donne e Mamme Termoli”. Sotto la lente è andata a finire la gita scolastica che tra pochissimo la classe di sua figlia dovrebbe compiere ad Oxford, città di 150mila abitanti nel Regno Unito. Una di quelle gite a metà con lo scambio culturale «nella quale i ragazzi non staranno in albergo ma all’interno di alcune famiglie e andranno a scuola, visiteranno i musei insomma condurranno una vita normale». Ed è proprio la modalità della gita ad aver allertato la mamma che, quindi, lancia un appello alla scuola ad annullare la gita scolastica che si dovrebbe tenere dal prossimo 8 marzo. «Non voglio fare alcun tipo di allarmismo – ha affermato la donna contattata per telefono – io posso anche decidere di non mandare mia figlia ma non è solo lei il problema. D’altronde i ragazzi dovrebbero prendere un aereo, entrare in contatto con altre persone che non si sa se sono potenzialmente contagiose. Alla fine si tratta di sicurezza dei ragazzi. O quanto meno venisse rimandata di qualche mese per vedere anche l’evoluzione del virus».