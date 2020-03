Coronavirus, la minoranza del Gruppo “Torella nel Cuore” chiede ulteriori interventi a favore dei cittadini e delle imprese

L’emergenza COVID-19 ha creato dei problemi per quanto riguarda l’approvvigionamento degli strumenti di protezione individuale e la sanificazione dei Comuni, ma anche per quanto riguarda l’economia locale, motivi che hanno portato il gruppo di minoranza di “Torella nel Cuore” a chiedere interventi tempestivi al Sindaco.

Dopo giorni e non senza reiterazioni siamo riusciti ad ottenere la sanificazione del centro urbano, considerando che il Sindaco aveva provveduto solo a quella degli uffici comunali nonostante all’articolo 114 (poi 110) del Decreto Legge “Cura Italia” è ben specificato che le spese di sanificazione sono rimborsate dallo Stato. Interventi che come da nostra richiesta, spiegano dal Gruppo di Minoranza, andranno ripetuta, in modo mirato e tutelando la salute e l’ambiente, per tutto il periodo di durata dell’emergenza.

Inoltre, nell’ambito degli interventi di tutela a favore dei cittadini, abbiamo chiesto che il Comune provvedesse, così come hanno fatto altri Sindaci, ad acquistare delle mascherine da distribuire ai cittadini, insieme a dei flaconi di gel igienizzante e dei guanti in lattice per permettere ad ognuno di potersi tutelare. Possiamo contare su un avanzo di amministrazione elevato, affermano i consiglieri Di Placido Enrico, Piedimonte Marco e Meffe Gianni, ed è importante in questo momento che l’ente comunale restituisca qualcosa ai cittadini, anche perché parliamo di meno di cinquecento euro ogni mille mascherine chirurgiche e meno di duecento euro per cento flaconi di gel igienizzante da 80ml, spese che tra l’altro potrebbero rientrare anche in futuri contributi straordinari del Governo, come già previsto per le spese di sanificazione, e quindi senza gravare direttamente sui fondi comunali. Di certo si è trattato solo di buona volontà nel fare qualcosa a favore di tutti i torellesi, infatti per venire incontro all’amministrazione abbiamo anche “scartato” quella che per noi era la prima soluzione, ovvero quella di acquistare mascherine “Made in Molise” con filtri in TNT intercambiabili ma che richiedeva uno spesa più alta, ma comunque giustificata dalla tipologia di prodotto che permetteva utilizzarla ogni giorno cambiando solo il filtro. Una richiesta che riteniamo di buon senso e per la quale ci siamo anche messi a disposizione in modo fattivo, individuando canali di acquisto veloci ed economici, ma evidentemente il Sindaco preferisce apparire sui media, creando anche agitazione con una comunicazione poco chiara, e non agire in modo concreto a favore dei cittadini. Dispiace anche che come Presidente dell’Unione dei Comuni “Medio Sannio” non abbia provveduto ad organizzare una simile iniziative per tutto il territorio della stessa, come fatto dall’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, e non ci resta che confidare nella Provincia, nella Regione o nel Governo, quando potevamo fare tutto da noi, subito.

Queste richieste che abbiamo illustrato erano presenti anche nei punti all’ordine del giorno del consiglio comunale monotematico che abbiamo richiesto di convocare il giorno 17 marzo scorso, da tenere nel rispetto delle direttive governative e con convocazione urgente o immediata, ma dal Sindaco nessuna risposta fattiva, infatti ci ha informato che il consiglio si terrà prossimamente, per la necessita di approvare il bilancio, come se in questo momento, considerando anche le deroghe previste dagli ultimi DPCM, il problema principale non fosse la salute dei cittadini ma il bilancio.

Tenendo conto, conclude la nota del gruppo di “Torella nel Cuore”, che tra i punti da approvare nel Consiglio comunale c’era anche la sospensione del pagamento delle imposte e dei tributi comunali in scadenza ad aprile e giugno e la riduzione della tassazione comunale abbiamo reiterato la richiesta al Sindaco e non ci arrenderemo fino a quando non otterremmo la sospensione, si tratta di una questione di equità nei confronti delle imprese, dei liberi professionisti e dei cittadini che pagano le tasse che per noi è prioritaria.