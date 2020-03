Coronavirus, la confessione choc di un giornalista isernino

«Anche io sono stato colpito dal Coronavirus e me la sono cavata per miracolo». È Giovanni Avicolli, ex giornalista molisano, attualmente in servizio presso la Comunità Europea a Bruxelles, che affida al sito web L’edicola news, il racconto del suo ricovero in un ospedale belga, dove si era fatto portare con qualche linea di febbre e tosse. Dopo un primo esame negativo, il secondo tampone aveva dato esito positivo e Avicolli è stato subito curato e attaccato all’ossigeno. Giorni tremendi, che racconta con dovizia di particolari e con un sospiro di sollievo finale per essertela cavata. A lui nostro ex collega gli auguri del Quotidiano del Molise.