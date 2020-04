Coronavirus: Italia verso la Fase 2, le risposte alle domande più frequenti

Ok alle visite ai congiunti, compresi fidanzati e “affetti stabili”dopo il nuovo decreto: in settimana nuove Faq esplicative

L’Italia riparte con il decreto firmato dal premier Conte (QUI il testo integrale) ma con prudenza e gradualità per evitare una ripresa dei contagi. La fase 2 entrerà nel vivo il 4 maggio, con una maggiore libertà di movimento nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Solo allora riaprirà la maggior parte delle attività produttive, ma i negozi dovranno attendere il 18 maggio, parrucchieri ed estetisti l’inizio di giugno.

«La passeggiata con l’amico no, certamente si può fare attività motoria singolarmente» ma «bisogna mantenere la distanza sociale e i dispositivi di protezione in questa fase in cui si apre un po’. Ci sono ancora 105mila contagiati, dobbiamo evitare di tornare ai dati dell’inizio di marzo», Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli rispondendo ad alcuni dubbi sul Dpcm per la Fase 2. Tra i “congiunti” ci sono “parenti e affini ma anche i fidanzati (ricordiamo che il Codice Civile – art.77- riconosce la parentela fino al sesto grado compreso; ad esempio: il rapporto che intercorre tra i figli di figli di due cugini, oppure tra figli dei cugini dei genitori). Per queste persone sarà consentito ricongiungersi». Ma non mancano le polemiche. Il nodo delle scuole ma anche quello delle seconde case o ancora la questione delle messe, sono diversi i punti sui quali arrivano critiche. Oltre che quello dell’apertura alle visite ai soli ‘congiunti’, che provoca le critiche di Arcigay e non solo.

Da una prima interpretazione del Dpcm in vigore dal prossimo 4 maggio, a quanto si apprende, con “congiunti” si intendono “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili”. Le Faq, che saranno pubblicate nei prossimi giorni sul sito di Palazzo Chigi, chiariranno ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.

Ecco alcune delle domande più frequenti

Posso tornare a casa?

“E’ in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Così si legge nel Dpcm del 26 aprile. Quindi sì, si può tornare nella propria residenza o domicilio anche se in una regione diversa, essendo “in ogni caso consentito” lo spostamento.

2) Figli

E’ consentito passeggiare con i figli e andare con loro nei parchi, nel rispetto delle distanze di sicurezza. Nel testo del decreto si legge: “è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria”.

3) Sport anche lontano da casa?

Dal 4 maggio si potrà tornare a fare passeggiate o attività motoria anche lontano dalle proprie abitazioni. Non necessariamente si dovrà farlo da soli, si potrà essere in compagnia di un’altra persona ma rispettando la distanza di due metri, nel caso di attività sportive più dinamiche (quale la corsa), mentre per la semplice attività motoria (una passeggiata) basterà un metro.

4) Serve ancora l’autocertificazione?

Sì, dal 4 maggio si dovrà ancora fare l’autocertificazione. Alle tre motivazioni che fino ad oggi hanno consentito gli spostamenti, ossia motivi di lavoro, salute o necessità, se ne aggiunge però un’altra: la visita ai congiunti. Dunque sì, si dovrà fare ancora l’autocertificazione per gli spostamenti sia all’interno del proprio comune che fuori. E’ molto probabile che il modulo usato fino ad ora cambi per permettere di motivare lo spostamento con, tra l’altro, la visita ai congiunti.

5) E le seconde case?

In teoria non posso andarci, in quanto non rientra nei motivi di lavoro, necessità, salute, visite ai congiunti. Fatto sta che nel precedente decreto, quello in vigore ancora fino al 3 maggio, era chiaramente scritto: “Resta vietato ogni spostamento in abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanze”. Nel nuovo decreto del 26 aprile, invece, non c’è traccia di questo divieto ma verosimilmente dovrebbe rimanere il “no” agli spostamenti verso le seconde case, dato che solitamente queste si trovano in Regioni diverse da quelle di residenza.

6) Passeggiate e parchi

Sì, si potrà fare una passeggiata nei parchi e nei giardini pubblici a meno che i sindaci non dispongano “la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto” delle norme di sicurezza. Si potrà passeggiare anche in due, rispettando la distanza di un metro l’uno dall’altro.