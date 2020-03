Coronavirus. Intera postazione 118 in quarantena

In tempo di emergenza Covid parliamo e scriviamo di medici e infermieri che sono i nostri eroi. E facciamo bene!. Ma spesso, colpevolmente, trascuriamo e dimentichiamo quanti con loro collaborano: autisti di ambulanze, portantini, operatori socio-sanitari, tutti ugualmente partecipi e protagonisti in questi tempi di buia epidemia. Anche loro eroicamente contribuiscono, all’ombra dei riflettori, a garantirci un alto livello di pretezione. Così come quegli stessi che fino a ieri hanno operato nella postazione 118 di Riccia e che da oggi (forse già da ieri) sono in quarantena perché un medico del 118 (nell’espletamento delle sue funzioni) si è messo a rischio di contagio. Dunque un’intera postazione 118 è stata mandata a casa perché ha avuto contatti con chi è stato contagiato dal coronavirus. A loro vogliamo gridare il nostro grazie per tutto quello che hanno fatto e per quello che potranno continuare a fare!