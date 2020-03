Coronavirus, iniziata la sanificazione nelle scuole termolesi

TERMOLI. Come già annunciato ieri è partita da questa mattina la sanificazione delle scuole che si trovano nel territorio della città adriatica. In mattinata i lavori sono iniziati dagli istituti superiori. A seguire sarà la volta di tutte le altre scuole e della sede del Comune di via Sannitica e dei locali dove si trovano i restanti uffici comunali. Anche in questo caso, dopo l’ordinanza di chiusura delle scuole firmata dal sindaco Francesco Roberti, l’amministrazione comunale si è subito attivata per far avviare la sanificazione nel più breve tempo possibile.